Cemil Çiçek'ten İmamoğlu yorumu: Kararın inandırıcı olduğuna inanmıyorum

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın üç yıl önce söylenmiş bir söz üzerinden verilmesini ‘inandırıcı’ bulmadı.

Hürriyet yazarı Sedat Ergin’e konuşan Çiçek, "Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir. Yargıyı da ülkenin baş sorunu haline getirir" dedi.

Kararın ülkeye "çok zarar vereceğini" kaydeden Çiçek, "yargıyı da Türkiye’nin baş sorunu haline" getireceğini kaydetti.

Çiçek, şunları söyledi:

"Bu hukukilik meselesi her şeyi ifade eder. Geri kalanın önemi yok. Bu, üç dört ayda bitebilecek ya da bitmesi gereken bir konu aslında. Dosyada tek bir cümle var. Bir cümlenin hukukla ilişkisi üç seneyi geçtiği halde kurulamıyorsa, o zaman kararın hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce bir kavrama çok zarar verir. Ülkeye de çok zarar verir. Yargıyı da ülkenin baş sorunu haline getirir…"