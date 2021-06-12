Cemil Çiçek'ten 'Hakan Şükür' örneği: Siyasetçinin finansmanı boşlukta

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek, Devlet Bahçeli'nin "siyasi etik yasası" çıkarılmasıyla ilgili açıklamasına ilişkin Sözcü'ye konuştu.

2011'de bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını söyleyen Çiçek, hem Bahçeli'nin talebi hem de Sedat Peker'in siyasetçilere verdiğini söylediği paralara ilişkin şöyle konuştu:

"Siyasi etik konusu madem ki, tekrar gündeme geliyor, üzerinde mutabık kalınan bir metin var. Bu hemen çıkarılabilir. Biz yaptığımız faaliyetleri ‘suçtur' veya ‘değildir' diye değerlendiriyoruz. Bu doğrudur. Yaptığımız iş kanunen suç değilse, serbest demektir. Ancak yaptığımız işin etik kuralları var. Yani, son günlerde konuşulan ‘araçlara çantalar dolusu para' konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?

Eski bir milletvekiline para verildi, verilmediği konuşuluyor. Kanunen suç mudur değil midir; bu ayrı konu.

Ancak etik olarak doğru mudur? Biz bu konuyu ilk defa tartışmıyoruz. Hakan Şükür, Meclis'e girdiğinde TRT'de spor yorumculuğu yapıyor, önemli miktarda da para alıyordu. Bu tartışma konusu oldu. Bana sorduklarında, ‘Milletvekilliğiyle kanunen uyuşuyor olsa bile etik açısından doğru değildir' dedim. Etik kurallar, o mesleği icra ederken uymanız gereken kurallardır. Siyasetin finansmanı ise ayrı. Partilerin finansmanı ile adayların giderlerinin finansmanı batı ülkelerinde çok net ve açıktır. Bağış kabul edebilir. Ama kimin ne bağış yaptığı bellidir. Ayıp olan, yanlış olan bir şey yoktur. Bazı ülkelerde sınırı var, bazı ülkelerde ise yok. Bizde cumhurbaşkanlığı seçiminde bağış kabul ediliyor. Onun dışındaki siyasetçinin finansmanı ise boşluktadır."