Cemil Çiçek 'uyardı': 'Başka türlü bu coğrafyada yaşama şansımız yok'

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Cemil Çiçek, siyasetin gündeminde yer alan 'birlik ve beraberlik' söylemi için "Demek ki, dudaklardan çıkan sözlerin kalplerde yeterince karşılığı yok. Söylemlerde bir samimiyet sorunu var" dedi.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat'ın aktardığına göre "Coğrafya, milletlerin kaderidir. Bizim coğrafyamız, Madrid zirvesinde de görüldüğü gibi, tüm ülkeler açısından son derece önemli. Değerli ve stratejik bir coğrafya. Bu coğrafyada, devlet ve millet olarak sonsuza kadar yaşayabilmemizin ön şartı barış, huzur, birlik ve dirlik içinde olmamızdır. Onun için birliktelik sorumluluğunu hepimiz kendi vicdanlarımızda hissetmeliyiz" diyen Çiçek, şöyle devam etti:

'Birliğe, beraberliğe toplumca yelken açmalıyız'

"O nedenle birbirimizin aklına ve sağduyusuna hitap eden bir söylem geliştirmemizde sayısız fayda var. Başka türlü bu coğrafyada yaşama şansımız yok. Bir duygu toplumu olmak yerine, akıl toplumu olmanın zamanı çoktan geldi. Birçok yanlışı yapıyoruz, sonunda pişmanlık duyuyoruz ama iş işten geçiyor."

Çiçek, "Birlik ve beraberlik sadece söylemde kalırsa kimseye yararı olmaz. Bunu hepimizin teker teker iyi düşünmemiz lazım... Birliğe, beraberliğe toplumca yelken açmalıyız. İşte o zaman bayramlar gerçek bayram olur... O zaman bayramlar, gerçekten bayram olur" görüşünü dile getirdiği sırada Donat "Birlik ve beraberlik. Siyaset sektörünün en çok kullandığı söz. 7/24. Bütün yıl. Ama Türkiye'nin sorunu yine, birlik ve beraberlik. Demek ki, dudaklardan çıkan sözlerin kalplerde yeterince karşılığı yok... Söylemlerde bir samimiyet sorunu var... Önce bunun görülmesi, anlaşılması lazım" dedi.