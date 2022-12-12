Cemil Çiçek: Tarikatların para kaynakları denetlenmeli

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, eski TBMM Başkanı ve Adalet Bakanı ve Cemil Çiçek, İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızı H.K.G. altı yaşında 'evlilik' adı altında cinsel istismara maruz bırakmasına ilişkin konuştu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Çiçek, söz konusu vakfa benzer yapıların önemli bir kısmının kayıtdışı olduğunu belirterek, “Para kaynaklarının denetlenmesi lazım. Bu paralar nerden geliyor, nereye harcanıyor?” dedi.

1950’de çok partili hayata geçildiği andan itibaren kayıtdışı din ve kayıtdışı siyasetin iç içe girdiğini söyleyen Çiçek, denetimin Diyanet İşleri Başkanlığı’n sorumluluğunda olması gerektiğini savundu.

Gümüşeli tarafından altı yaşında kızının evlendirmesine dair görülecek dava ile ilgili konuşan Çiçek, “Doğru olanı yargı yapmalı. Yargıyı doğru yapacak bir ortama hazırlamamız lazım. Değilse yargı da savrulur. Belki en tehlikeli, en acıtıcı, en fazla radyasyon bırakacak tartışma, din tartışmasıdır” ifadelerini kullandı.