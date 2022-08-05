Cemevi saldırılarında 'sol örgüt bağlantısı'nın kaynağı isimsiz ihbar çıktı

Ankara’da ‘Muharrem Orucu’nun ilk günü yani 30 Temmuz Cumartesi cemevleri ve Alevi derneklerine saldırı düzenlendi. Saldırgan A.O.K. Eskişehir’e giderken yakalandı, onunla irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alındı.

Ardından hükümete yakın gazete, TV ve haber siteleri, şüphelileri Devrimci Gençlik Dernekleri’yle (DGD) ilişkilendiren haberler yaptı. Aynı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıda ‘örgüt’ bağlantısı olduğunu iddia etti. DGD ise şüphelilerin kendileriyle ilişkili olduğu iddiasını yalanladı.

İhbar e-postası

Diken’den Canan Coşkun'un haberine göre Soylu'nun iddiası ve haberler, 2 Ağustos’ta emniyete yollanan isimsiz bir ihbar e-postasına dayandırmış. İhbarı yapanın belirsiz olduğu e-postada DGD’yle ilişkilendirilen şüpheli Ç.C.B.’nin ‘emniyette kaydı olduğu’ belirtildi.

Cemevi saldırılarıyla ilgili gözaltında tutulan üç kişi dün Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık sorgusunun tamamlanmasından sonra üç şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada da sorgulanan şüphelilerden A.O.K. Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde düzenlenen ‘dini değerleri aşağılamak’ suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.