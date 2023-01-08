Cemal Süreya ölüm yıldönümünde anılıyor: 'Çık gel bir kez daha yıkıntılardan'

Cemal Süreya Kültür Sanat Derneği ve Üvercinka Dergisi, küresel salgın kısıtları nedeniyle dar alanlardaki buluşmalarla andığı Cemal Süreya’yı 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı yine Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenleyeceği “Çık gel bir kez daha yıkıntılardan” adlı etkinlikte anacak.

Etkinliğin tanıtım yazısında "Dergi ve dernek yönetimi, Pazartesi akşamı Ataol Behramoğlu’nun Cemal Süreya anılarıyla zenginleştireceği, 'Çık gel bir kez daha yıkıntılardan' başlıklı program hazırlıklarını sürdürüyor, 'kadına yönelik insanlık dışı şiddete karşı tüm çağdaş yaşam yandaşlarını Cemal Süreya’nın çağrısında buluşmaya' bekliyor" denildi.

Anma programı şöyle:

CEMAL SÜREYA’YI ANIYORUZ / akış

Çık gel bir kez daha yıkıntılardan

9 OCAK 2023 Pazartesi

Etkinlik saati: 20.00 - yer: CKM

Sunucu: PINAR SARAÇOĞLU

–AÇILIŞ KONUŞMASI / Seyyit Nezir - CSKSD Bşk

Kadına yönelik insanlık dışı şiddete karşı

Cemal Süreya’nın çağrısıyla birleşiyoruz:

Çık gel bir kez daha yıkıntılardan

Özel bölüm:

–Ataol Behramoğlu’ndan Cemal Süreya Anıları

–Konuşma ve Şiirler

Gül Karyaldız, Sadık Albayrak, Nisa Leyla, Nihal Tekkanat,

Olcay Bağır, Nesrin Karyaldız

–CSKSD emek ve Üvercinka İmecesi plaketleri

–Dinleti

Nevzat Karakış, Serkan Sağ, Aytaç Arslaner

–Kokteyl