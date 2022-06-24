Cemal Kaşıkçı davası düşürüldü

İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan’a iade edilmişti. Karar tepkilere neden olurken, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye’ye gelişinden 5 gün önce İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce davanın düşürüldüğü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından açılan davanın durmasına ve Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin karara imza atan mahkemenin 26 Suudi sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdiği ortaya çıktı.
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Cemal Kaşıkçı’nın katledilmesine ilişkin 17 Haziran 2022’de 26 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine yönelik ek karar verdi. Hatice Cengiz’in avukatı Gökmen Başpınar bu karara itiraz edeceklerini belirtti.