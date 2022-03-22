Cemal Enginyurt’un Tansu Çiller cevabı Buket Aydın'a kahkaha attırdı

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunduğu Yüz Yüze programına konuk oldu.
Aydın, Enginyurt'a son günlerde siyasete döneceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Tansu Çiller'e ilişkin bir soru yöneltti.
DP Milletvekili, "Tansu Çiller'in siyasete dönüşünü nasıl yorumlarsınız?", "Tansu Çiller kim? Hatırlayamadım..." diyerek yanıt verdi.
Bu cevap karşısında Aydın, şaşkınlığını gizleyemedi.
Cemal Enginyurt’un Tansu Çiller cevabı Buket Aydın'a kahkaha attırdıhttps://t.co/MEqgUzsLXJ pic.twitter.com/6wAOufvX5D— soL Haber (@solhaberportali) March 22, 2022