Cemal Enginyurt’un koruması tahliye edildi

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya sanık Emrah Topal (41) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Latif Şimşek duruşmaya katılmadı. Şimşek'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül ile Topal'ın avukatı Çağdaş Çelik duruşma salonunda hazır bulundu.

'Bundan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm'

Tutuklu Emrah Topal savunmasında, "Olay günü anlık gafletle öfkemi kontrol edemeyip maalesef müştekiye yönelik fiziki müdahalede bulundum. Bundan dolayı çok pişmanım ve üzgünüm. Bu konuda başka herhangi bir savunma yapmak istemiyorum. Hakkımda hakaret ve tehdit suçlarından dava açılmış ise de kesinlikle müştekiye hakaret etmedim. Müştekiyi tehdit etmedim. Ortamda doğal olarak bir ses yükselmesi vardı ama benim müştekiye yönelik hakaret ve tehdidim olmamıştır. Şuan da yapmış olduğum hatanın bedelini zaten ödüyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada iki kişi tanık olarak dinlendi. Tanıklar, Topal'ın, Latif Şimşek'e vurduğunu gördüklerini, ancak tehdit, hakaret ettiğine şahit olmadıklarını ve üzerinde silah görmediklerini söylediler. Bir tanık ise Emrah Topal'ın Latif Şimşek'i darp ederken aynı anda küfür de ettiğini belirtti.

'Şikayetimiz devam ediyor'

Şimşek'in avukatı Pırıl Erkanlı Üçgül, "Şikâyetimiz devam etmektedir. Dosyada mevcut görüntü çözümünün hatalı olduğunu düşünüyoruz. CD'nin yeniden çözümü için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Tutukluluğunun sona erdirilmesini talep ediyoruz'

Emrah Topal'ın avukatı Çağdaş Çelik ise "Müvekkilim 2 aydır tutuklu. Dosyada tehdit ve hakaret suçu oluşmamıştır. Dosyada oluşan üst sınırı 2 yıl olan basit yaralama suçudur. Kendi isteğiyle vazgeçtiği bir durumdan dolayı, saçma sapan ifadeler yüzünden 2 aydır tutukludur. Tutukluluğunu sona erdirmenizi talep ediyorum" diye konuştu.

Topal tahliye edildi

Savcı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak Emrah Topal'ın tahliyesini talep etti. Mahkeme, Topal'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.