Cemal Enginyurt: Sedat Peker’deki adamlığın onda biri sizde yok

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sedat Peker'i etiketleyerek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kim kimin hakkında ne biliyorsa söylemezse namerttir. İma ederek, hedef göstererek, bildiklerimi konuşursam diyerek, önüne gelene rajon kesmeyeceksin" dedi.

Enginyurt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kim kimin hakkında ne biliyorsa söylemezse namerttir. İma ederek, hedef göstererek, bildiklerimi konuşursam diyerek, önüne gelene rajon kesmeyeceksin. Ne biliyorsan ya konuşacak ya da susacaksın. Sedat Peker’deki adamlığın onda biri sizde yok. Yazıklar olsun.”