Cemaatin kamuya sızma planı: Talimatlar ortaya çıktı... 

Ankesör-büfe soruşturmalarında Cemaatin güncel yapılanması ortaya çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 'FETÖ’nün üst yönetiminin “Signal”, “WhatsApp” ve benzeri programlar üzerinden örgüt üyelerine “görevlerine geri döneceklerini” ve “güncel yapılanma faaliyetlerine hız verilmesi” yönünde talimat ilettiği ortaya çıkarıldı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, daha önceki ankesör ve büfe soruşturmalarında itirafçı olan 'FETÖ’cülerin beyanlarından yola çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ' bağı nedeniyle kamudan ihraç edilen bazı şüphelilerin İstanbul Anadolu yakasında örgütün yeniden yapılanmasını organize ettiğini belirledi.

Hatlar yabancılar üzerine

'FETÖ’nün sivil bölge yapılanmasını oluşturmaya çalışan 6 şüphelinin, 'FETÖ’den işlem görmemiş ve sabıkası olmayan 18-25 arasındaki Türk vatandaşları ve yabancı kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullandığı tespit edildi.

Güncel yapılanmadaki şüphelilerin örgüte eleman kazandırma, dağılmayı önleme, örgütün eğitim faaliyetlerini sürdürme, finans sağlama ve kamuya eleman sokma gibi konular üzerinde çalıştığı belirlendi. Dün sabahki operasyonda ByLock kullanıcısı olan 1’i ihraç 2 öğretmen, 1 infaz koruma memuru ile 2 sivil şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yasaklı yayın ve dijital materyaller ele geçirildi.