Cemaat'e ankesör operasyonu 

İzmir merkezli 12 ilde Cemaatin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması ve sivil unsurlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı olarak 28 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.

Şahısların ankesörlü ve sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları belirtildi.

Şüphelilerin 5'i Kara Kuvvetleri, 8'si Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığına mensup 4'ü muvazzaf 14 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 13 askeri okul öğrencisi ve 1 ihraç polis memuru olduğu açıklandı.

Mersin merkezli 3 ilde de Cemaat operasyonu vardı

Aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 15 şüphelinin, 'FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Kimliği ve adresleri tespit edilen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari ve Kars'ta eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.