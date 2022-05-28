Cemaatçi Enes Kanter'den Erdoğan paylaşımı

Human Rights Foundation'ın geçtiğimiz hafta düzenlediği 'Oslo Özgürlük Forumu'nda, 'Diktatörleri Çiğneyin' adı altında bir etkinlik gerçekleştirildi.

Medyaradar'ın haberine göre, Putin, Şi Cinping, Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serilirken, bu posterlerin üzerine basıldı.

ABD vatandaşı olduktan sonra “Freedom” soyadını alan Cemaatçi Enes Kanter de aynı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posterin üzerine bastığı bir paylaşım yaptı.