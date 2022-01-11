Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara kaldığı Cemaat yurdunda yaşamına son verdi. Kara'nın Cemaat yurdundaki baskılara isyan eden bir videosu ortaya çıktı.

Genel Sağlık-İş'ten konuyla ilgili "Cemaat ve tarikat yurtları kapatılmalı, gençlerimizin geleceği çalınmamalı" başlıklı bir açıklama yapıldı. Genel Başkanı Derya Uğur imzalı açıklamada, "Barınma sorunu üniversiteye yerleşen öğrencilerin birincil sorunu haline gelmiştir. Nitelikli ve yeterli sayıda yurt sağlayamayan siyasi iktidar, gençlerimizi cemaatlere ve tarikatlara mecbur bırakmaktadır. Dar gelirli ailelerin çocuklarının, gençlerinin kaderi; denetimsiz cemaat ve tarikat yurtlarına terk edilmektedir" denildi.

'Cemaat ve tarikat yurtları derhal kapatılmalı'

"Cemaat ve tarikat yurtlarının kapatılması için daha kaç çocuğun, gencin yitip gitmesi gerekmektedir?" diye sorulan açıklamada, "Cemaat ve tarikatlar dar gelirli ailelerin çocukları için alternatif olmaktan çıkarılmalıdır. Laik Türkiye Cumhuriyeti'nde cemaat ve tarikat yurtları olamaz! Cemaat ve tarikat yurtları derhal kapatılmalıdır. Öğrencilerimizin beslenme ve barınma hakkı bir anayasal hak ve sorumluluktur. Gençlerimize çağdaş ve bilimsel yurt imkânları sağlanmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

'Hekim adayları hayattan koparılıyor'

Açıklama şöyle:

"Kara’nın yaşamına son vermeden önce bıraktığı notunda 'Herkes doktorluktan kaçıyor, çünkü mobbing var, uzun süreli nöbetler var, hastadan şiddet görme ihtimali var, köle gibi çalışıyorsunuz, ben böyle bir gelecek istemiyorum...' sözleri sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu durumu başka söze gerek bırakmaksızın ortaya koymuştur. Hekimler yurt dışına göçerken, hekim adayları hayattan koparılmaktadır.

Gençlerimizin umutlarını, geleceklerini, hayatlarını çalanlar; bilimsel ve çağdaş temellere dayanan bir medeniyetin dışında bir gelecek olmadığını artık anlamalıdır. Enes Kara’ya rahmet, tüm sevenlerine ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz."