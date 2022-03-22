Cemaat İstanbul'u üçe ayırmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Cemaat'in İstanbul yapılanması üyelerinin kenti Sur içi Büyükşehir, Sur dışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayırdığı belirtildi.

Yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 1,5 milyon TL ele geçirildi.

Marmara üç bölgeye ayrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma çerçevesinde 'FETÖ' yapılanmasına dair yeni bulgular elde edildi.

Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteren Cemaat Marmara’yı illere ve eyaletlere ayırarak büyükşehir hadimi, il hadimi, eyalet hadimi, il muhasebecisi, eyalet muhasebecisi, talebe mesulü ve mütevelli mesulü olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Cemaat üyelerinin İstanbul yapılanması üyelerinin de kenti Sur içi Büyükşehir, Sur dışı Büyükşehir ve Anadolu Büyükşehir olmak üzere 3 ana bölgeye ayırdığı tespit edildi.

1 milyon 500 TL ele geçirildi

'FETÖ' Marmara Bölgesi Suriçi Büyükşehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüten sözde Bayrampaşa İli Gaziosmanpaşa Eyaleti güncel yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bugün 14 adrese yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon 500 bin TL ele geçirildi.