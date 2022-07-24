Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması: Neredeyse kazayı unuttuk

Komedyen Cem Yılmaz, bugün ortaya çıkan trafik kazası haberlerine ilişkin 'Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk' dedi.

Haber Merkezi

Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

Komedyen Cem Yılmaz, kazanın üzerinden 10 gün geçtiğini ifade ederken şu mesajı paylaştı:

"10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık. Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk. Sağolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü" haberi görünce. Ölümden dönen mi var. Elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum, teşekkürler"

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Cem Yılmaz Bodrum'da trafik kazası yaptı