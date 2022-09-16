Cem Yılmaz'dan Tarkan açıklaması: Hepimizin teşekkür etmesi lazım

Cem Yılmaz, Tarkan'ın İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda verdiği konser hakkında konuştu.

Gazetecilerin sorularına yanıt veren Yılmaz, "Tarkan'a hepimizin teşekkür etmesi lazım. Tarkan, şahane bir şey yaptı" ifadesini kullandı.

'Konunun para olmadığını herkes biliyor'

Yılmaz, Tarkan'ın İzmir konserinden ücret talep etmediği yönündeki haberler hatırlatınca, "O konunun bir önemi yok. Konunun para olmadığını herkes biliyor zaten. Önemli olan böyle güzel bir şeyde bu kadar insanı bir araya getirmek... Hep birlik ve beraberlikten bahseden mesajlar veriyor Tarkan ama insanlar hala anlamamakta direniyor" diye konuştu.

'Bana yüklenebilirsiniz'

Kendisine eleştiriler geldiğinin söylenmesinin ardından Yılmaz, "Hiç önemli değil. Ben o kadar hassas birisi değilim. Problem yok, bana yüklenebilirsiniz" dedi.