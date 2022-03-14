Cem Yılmaz’dan Erdoğan’a: Eğer hasta olmazsak…

Komedyen Cem Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, Erdoğan’ın doktorlara yönelik sözlerini eleştirdi.
Cem Yılmaz, “Tüm hastaların 14 Mart Tıp Bayramını gönülden kutluyorum. Doktorlar ile ilgili bir şey söylemeyeceğim. Eğer hasta olmazsak doktor da olmaz lütfen hasta olmayalım. Eğer elele….ver…neyse” mesajını paylaştı.
Erdoğan ne demişti?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle külliyede kadın muhtarlarla bir araya gelmişti.
Erdoğan, doktorların özel sektörü tercih etmesi ve yurt dışına gitmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, “Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim” diyerek şunları söylemişti: