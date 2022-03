Cem Yılmaz'dan akaryakıt zammı mesajı: 'Tamamen sosyal medyada uydurulan bir şey'

Benzinin 19, motorinin 21 lirayı aşmasının ardından akaryakıta bugün yeni bir zam daha bekleniyor.

Komedyen Cem Yılmaz, üst üste gelen zamlara ironik bir mesajla tepki gösterdi, "Akaryakıt zammı vs gibi şeyler duyuyorum etrafta ! Kesinlkle katılmıyorum….Ben bu tip söylemlerin karşısındayım. Tamamen sosyal medyada uydurulan bişey her dolmuşa gelmeyin ! 🌹 Eger elele verirsek her zorluğu atlatırız. Yeter ki elele verelim" ifadesini kullandı.