Cem Yılmaz’dan Ahmet Hakan’a Hazal Kaya göndermesi: Sözleri salonu kahkahaya boğdu…

Cem Yılmaz, dün akşam gerçekleştirilen Geleceğin Güçlü Kadınları ödül töreninde sahneye çıktı. Ünlü komedyen, gündeme oturan Ahmet Hakan ile Hazal Kaya arasındaki polemikle ilgili ilginç bir gönderme yaptı.
Cem Yılmaz, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan." dedi. Yılmaz'ın bu sözleri salonu kahkahalara boğdu.
Neler olmuştu?
Gazeteci Ahmet Hakan, Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirmişti. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı kaleme alan Hakan, "Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda" ifadelerini kullanmıştı.
'Haddiniz değil'
Ünlü oyuncu Hazal Kaya ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda Hakan'a yanıt vermişti. Hazal Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: