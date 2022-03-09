Cem Yılmaz’dan Ahmet Hakan’a Hazal Kaya göndermesi: Sözleri salonu kahkahaya boğdu…

Cem Yılmaz, dün akşam gerçekleştirilen Geleceğin Güçlü Kadınları ödül töreninde sahneye çıktı. Ünlü komedyen, gündeme oturan Ahmet Hakan ile Hazal Kaya arasındaki polemikle ilgili ilginç bir gönderme yaptı.

Cem Yılmaz, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan." dedi. Yılmaz'ın bu sözleri salonu kahkahalara boğdu.

Neler olmuştu?

Gazeteci Ahmet Hakan, Netflix'te yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde rol alan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu eleştirmişti. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı kaleme alan Hakan, "Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda" ifadelerini kullanmıştı.

'Haddiniz değil'

Ünlü oyuncu Hazal Kaya ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda Hakan'a yanıt vermişti. Hazal Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Zamanda yolculuk yapıp, 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla kimsesiz, tek başına ayakta durmuş bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir?

Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok 'Pera Palas'ın... Organik değil, fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!"