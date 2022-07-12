Cem Uzan'dan adaylık açıklaması

Genç Parti Kurucu Genel Başkanı olan eski medya patronu Cem Uzan, Zanka TV’de Ferit Atay’ın programına konuk oldu.

Genç Parti'nin seçimlere girip girmeyeceği, ittifak tutumu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair konuşan Uzan, "Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım" dedi.

Uzan'ın konuya dair açıklaması şöyle:

"Şubat-Mart aylarında ittifakların konuşulma zamanın geleceğini düşünüyorum. Seçime girmeye hak kazanan her partiyle biz her zaman diyalog içinde oluruz. Herkesle konuşuruz. Önemli olan Türkiye Cumhuriyeti’nin menfaati ve geleceğidir. Şununla yaparız, şununla yapmayız gibi kısıtlayıcı bir kriter koymanın doğru olduğunu düşünmüyorum.

Ama şunu söyleyeyim ben cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde olacağım. Dediklerimi harfiyen yerine getireceğim. Bu iktidarın gitme mecburiyeti var. 11 ay sonra bitti bu iş. Ben her gün gün sayıyorum. Partili arkadaşlarım gün sayıyor. Anayasa geçerliyse, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin gitmesine 348 gün kaldı."