Cem Uzan: Ben cumhurbaşkanı adayıyım, Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım

Hakkında değişik davalardan 42 yıl hapis cezası verilen Cem Uzan, Sözcü’den Saygı Öztürk’e açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'a ilişkin konuşan ve anayasaya göre yeniden aday olamayacağını öne süren Cem Uzan, "Şimdi görev süresinin dolmasına kalmış 12 ay. CHP, İYİ Parti, HDP ve diğer muhalefet partileri hiç kimse elini kolunu kıpırdatmasın. 25 Haziran 2023’teki normal süreci beklediğiniz taktirde Türkiye’yi ekonomik bir kaosa gittiği gibi, sosyal, politik ve yaşamsal bir kaosa götürmeden seçime götürün" dedi.

Uzan, "2023 yılının Haziran ayında yapılacak seçim için her parti, Anayasa çerçevesinde adayı kimse çıkartacak, millet de kimi istiyorsa seçecek. Erdoğan da emekli olacak. Erdoğan dönemi 12 ay sonra bitecek. Bunu deklare edip, bunun güvencesini millete verdiğin an yargı da ekonomi de nefes almış olacak" diye konuştu.

Uzan konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım. Bana, ‘hakkınızda kesinleşmiş hapis cezaları var’ deniliyor. Diyenlere, ‘Bir dakika’ deyip şu karşılığı veriyorum: Süleyman Demirel de yasaklıydı. Başbakan, cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Bülent Ecevit yasaklı mıydı? Yasaklıydı, başbakan oldu. Necmettin Erbakan yasaklıydı. Başbakan oldu. Recep Tayyip Erdoğan da yasaklıydı, başbakan ve cumhurbaşkanı oldu mu? Oldu. Ben de yasaklıyım. Başbakan değil, cumhurbaşkanı olacağım. Yasaklar, millet oy verdiği sürece kimsenin önünde engel olmuyor.”