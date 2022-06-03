Cem Uzan: AKP 400 milyar doları Katar'da saklıyor

Bizim TV'de, Şaban Sevinç'in konuğu olan Genç Parti kurucusu Cem Uzan, AKP'nin 20 yılda çaldığını söylediği 400 milyar doları Katar'da sakladığını iddia etti. Uzan "AKP verdiği tüm ihalelerden %25 komisyon alıyor. Bunu herkes biliyor. Paralar da Katar’da" dedi.

Uzan ayrıca Erdoğan'ın seçimi ertelemek için OHAL ortamı yaratacağını ileri sürdü.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği vakıflara ulaştırılan paralar hakkında "AKP için çerez parası" ifadesini kullanan Uzan "Türkiye’nin serveti 20 yıldır harcandı! Aynı Osmanlı’nın yaptığı gibi saraylara harcandı" dedi.

'HDP'ye kapılarım açık'

"Genç Parti olarak Cumhurbaşkanı adayımızla tek başımıza seçime giriyoruz" diyen Uzan, "Ali Babacan'ın, Abdüllatif Şener'in olduğu bir yerde (Millet İttifakı) Genç Parti'nin olması imkansız" ifadesini kullandı.

Uzan "HDP'ye bütün kapılarım açık. Oturup konuşabiliriz" dedi.