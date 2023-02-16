Cem Seymen attığı tweetler sonrası kovuldu iddiası

Deprem sonrası Kızılay, TRT gibi kamu kuruluşları başta olmak üzere ‘devletin tüm araçlarıyla birlikte depreme müdahalede geç kaldığını’ yazan CNN Türk'ten Cem Seymen’in işten çıkarıldığı öne sürüldü.

Seymen ayrıca Hilal Kaplan’a ait olduğu belirtilen bir tweete ait ekran görüntüsünü alıntılayarak “Hiç öyle yüce dinimizi alet edip süslü cümle kurma. O bebek huzurlu değil çünkü hakkı helal değil. Binlerce bebek uykusunda daha hayatına başlayamadan veda etti. Hukuksuzluktan, aflardan. Enkazın altındaki ‘imdat’ çığlıklarını duydun mu? Allah’a şükür deme Allahım bizi affet de” demişti.

Seymen'in bu tweetler gerekçesiyle CNN Türk tarafından işten çıkarıldığı iddia edildi.