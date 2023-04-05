Cem Özdemir’in savaş tutkusu malumun ilanıdır

Kaç kez ısrarla ikaz etmiştik: Geçmişte barış yanlılarını, doğa tutkunlarını, demokratik haklar savunucularının bir kesimini tabanına toplamayı başaran bu parti, aslen finans sermayenin hizmetinde olan, Atlantik Paktı’na göbekten bağlı, militanca emperyalizm sözcülüğüne soyunmuş aşırı liberal bir partidir!

Kuruluş döneminde “solcu“ kostümüyle dolaşan bu parti, iktidara geldiğinde emperyalizme hizmette kusur etmeyeceğini 1998-2005 yıllarında SPD koalisyonuyla iktidara ortak olduğunda göstermişti. Şimdilerde de “Trafik Lambası Koalisyonu“ bileşiminde, sosyal demokratlar ve liberallerle birlikte iktidarı paylaşıyor.

Bunlar Rusya’nın Ukrayna’ya (NATO’ya demek gerekirdi) müdahalesiyle başlayan savaşla birlikte kılıçlarını çektiler. ABD emperyalizminin Almanya ve AB’nin de bu savaşa etkin bir şekilde müdahil olması isteklerinin en militan sözcüsü oldular. Bu konuda sosyal demokratları bile solladılar. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un kimi sağ partilere bile taş çıkaracak söylemlerini herkes duydu. Ona kalsa, Almanya Ukrayna’ya silah, tank falan göndermek ne kelime, doğrudan savaşa katılmalıydı!

Ülkede esen Ukrayna sevdalısı rüzgarların yelpazesini en büyük şevkle onlar salladı. Gamalı haçlı üniformalı Ukraynalı faşistlere övgülerini sözde “sol“ Yeşiller’den dinledik bolca. İyi niyetli barış gösterilerinden „Ukrayna’ya ekonomik, lojistik, askeri destek istemi“ çıkarma çabası onlardan geldi. Biz zamanlar ulusal bayraklarını bile göndere çekmekte tereddüt eden Almanlar, onların önderliğinde ülkeyi Ukrayna bayraklarıyla donattılar. NAZİ geçmişli Almanya’da yıllarca bastırılmış milliyetçi hezeyanlar böylece Ukrayna milliyetçiliği şeklinde halkın üstüne boca edildi.

Bu arada, anlaşılan popüler Tarım Bakanı, Cem Özdemir Annalena Baerbok’in popülaritesini kıskanmış olmalı ki, bir çıkış yapmış. Militarizmde ondan aşağı kalmadığını ilan etmek için bir Tweet atmış:

„Yumurta Yortusu öncesindeki boş günlerimi Bundeswehr’de (Alman ordusu) geçiriyorum – talimler, seminerler çokça görüşmeler var önümde. Kadın-erkek askerlerimiz dünya çapında liberal demokrasi için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Bunun için müteşekkirim ve birlikte geçirdiğimiz zamana seviniyorum.“

Bayımız bu notun altına da askeri kamuflaj kıyafetiyle utanmazca sırıtarak asker selamı çaktığı bir fotoğraf eklemiş.

Bu partinin tabanına toplaşan gerçekten iyi niyetli, fakat siyaseten saf insanların bunca savaş seviciliğine, böylesi utanmazlıklara daha ne kadar gözlerini kapayacakları meçhul? Onları bekleyip, göreceğiz.

Ama bizim beklemeye ihtiyacımız yok. Çünkü hem teorik olarak, hem somut deneylerlerle biliyoruz: Yeşil’den sol olmaz!