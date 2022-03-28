Cem Küçük'ten Ayşenur Arslan iddiası

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük bugünkü köşesinde Halk TV'ye ilişkin bir iddia da bulundu.

Küçük "Muhalif gazetecilere birkaç önerim var: Birincisi CHP dışındaki diğer muhalif partileri çok övmeyin. Meral Hanım'ı, Ali Babacan’ı vb. çok överseniz kovulursunuz. İkincisi CHP içindeki kliklere dikkat edin. Kılıçdaroğlu yanlıları, İmamoğlucular, Seyit Toruncular, Tuncay Özkancılar hepsi birer klik. Herkesi az az övün. Sıkışırsanız Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a sallayın! O zaman koltuğunuz sağlam olur... Ha bu arada, Ayşenur Aslan Hanım, dikkatli olun! Kapının önüne konulma sırası sizde. Kemal Bey sizden memnun değil. Bence haksız da değil..." dedi.