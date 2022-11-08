Cem Küçük’ten AKP’ye dolaylı mesaj: 'Siz ne biçim bir partisiniz'

AKP’nin türban ve aileyle ilgili anayasa değişikliği için HDP’den destek istemeye gitmesiyle başlayan tartışmaya Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük de dahil oldu. Cem Küçük, AKP’nin HDP ziyaretini “çelişki” olarak değerlendirip, Cumhur İttifakı’na yüklendi.

'HDP’nin yanına gidiyorsanız eleştirilirsiniz'

Habertürk canlı yayınında Kübra Par’ın “AK Parti’nin HDP ile görüşmesi çelişki midir” sorusuna Cem Küçük, “Bence çelişkidir. O zaman İYİ Parti’ye ve CHP’ye ‘HDP gizli ortağınız’ demeyeceksiniz. Anayasa değişikliğiyle ilgili HDP’nin yanına gidiyorsanız eleştirilirsiniz. Bu yanlıştır” dedi.

'Ağzıma geleni söylerdim, Ak Partililer de söylerdi'

AKP yerine CHP’nin HDP’den destek istemeye gittiğinin düşünülmesini isteyen Cem Küçük, “Eğri oturup doğru konuşalım. CHP’liler bir heyetle HDP’ye gitseydi ben burada ne söylerdim? Ağzıma geleni söylerdim. Siz ne biçim bir partisiniz derdim. CHP’nin siyasi kanadısınız derdim. AK Partililer de böyle söylerdi” ifadelerini kullandı.