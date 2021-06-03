Cem Küçük'ten Adnan Oktar belgeleri yanıtı: Mahkemede göreceğiz

Barış Terkoğlu, yandaş yazar Cem Küçük ile Adnan Oktar Cemaati arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken bir yazı kaleme alırken, Küçük'ten yazı sonrası ilk açıklama geldi.

"Masa başında kurgulandığı bariz belli olan ve 4 yıldır aynı sakızı çiğneyen Odatv çetesinin elemanları aynı yalanları gene yazmışlar" iddiasında bulunan Küçük, "Bakalım mahkemede hangi polis tutunağıymış göreceğiz. Libya şehidimizin kimliğini açık eden ve ceza alan tescilli hainlerle mücadelemiz sürecek" ifadesini kullandı.

Terkoğlu yazısında 3 yıl önce Oktarcılara yapılan operasyonda polisin bulduğu Cem Küçük notlarını yayımlamış, bu notlara rağmen yine de bir 'elin' devreye girdiğini ve Küçük'ün Oktar soruşturmasından uzak tutulduğunu yazmıştı.