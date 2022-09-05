Cem Küçük: Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse Cumhur İttifakı zorlanır

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, son gelen enerji zamlarını, hayat pahalılığını ve bunun seçimlere yansımasını değerlendirdi.

"Enerji maliyetlerindeki artış herkesin malumu. Dünyanın nasıl bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğu muhakkak. Bu kış nasıl geçirecek Avrupa, bunun hesabını yapıyor. Hepsi doğru" diyen Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kışın daha rahat geçmesi lazım ki, seçimlere rahat girilsin. Gerçi bu seçimler en zor seçimler olacak. Hükûmetin yeni yıldaki hamlelerini görmek lazım.

Yeniden zamlar gelir ve kış zor geçerse Cumhur İttifakı zorlanır. Elbette asgari ücret zamları, Karadeniz’de bulunan gazın evlere verilmesi ve faturaların düşmesi, yerli araba TOGG’un nisanda çıkacak olması vb halka moral olacaktır.

Hizmet anlamında AK Parti’yle yarışacak kimse yok. Bunu muhalefet de biliyor. 1 yıldır süren hayat pahalılığının halktaki yansıması nasıl olacak onu göreceğiz. Yani halk ben mağdur oldum deyip muhalefeti seçecek ya da 20 yıldır memnunum, arada sıkıntı oldu diye hükûmetten vazgeçmem diyecek. 2023 Haziran’ında anlayacağız."