Cem Küçük: Türkiye olmasa bazı ülkeler kelimenin gerçek manasıyla aç kalkacaktı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Financial Times'a konuşan bir Batılı yetkilinin, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini derinleştirmesinin batıda endişeye neden olduğuna yönelik açıklamasını köşesine taşıdı.

Türkiye'nin tahıl koridorundaki rolünü hatırlatan Küçük, "Türkiye olmasa bazı ülkeler kelimenin gerçek manasıyla aç kalkacaktı" dedi.

Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’ye teşekkür etmesi gereken Batı bir de şirketlere Türkiye’yi terk mi edin diyecek? Batı eğer yeni bir ilişki istiyorsa öncelikle PKK ve FETÖ konularında adım atmalı. PKK/YPG’ye destekleri kesmeli. ABD öldürülen teröristlere başsağlığı dilememeli.

Tahıl koridoru için Türkiye’nin kapısını çalmamalı Batı. Tamam Rusya’nın işgal girişimi yanlış. O zaman sorunu çözsün ABD ya da AB. Her şeyi sürüncemede bırakıp sonra da niye böyle oluyor diye şikâyet edilmez.

İnsan bazen Batı’yı da anlamıyor. Neyi niçin şikâyet ettiğini de bilmiyoruz. Suriye meselesini öyle bıraktınız. Ukrayna size güveniyordu ama çaresiz kaldı. Üstelik bu kış gazı kesse bazı AB ülkeleri soğuktan donacak.

Batı Soğuk Savaş’taki gibi tam biat istiyor ama o dönem geçti. Türkiye çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Bu kadar basit. Batı’nın anlamadığı da bu."