Cem Küçük: Muhalefetin derdi helalleşme değil intikam, seçimler bitince hesap soracaklar

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük bugün kaleme aldığı yazısında muhaliflerin derdinin helalleşme değil intikam olduğunu iddia etti.

Küçük, "Seçimlere 1 yıl var. Seçimler olup bitince hesap soracaklar. Yok diyorlar ama istedikleri bu. Dün Canan Kaftancıoğlu’nun cezası Yargıtay’da onandı. Muhalif isimler neler yazmış bir bakın. Hatta o isimler son bir haftada beğenmedikleri bir yazar Gezi'ye çağrıldı diye neler söyleyip yazdılar gördünüz. Bunların helalleşme çağrısına kanmayın. Tamamen aldatmaca!.." iddiasında bulundu.

Küçük, yazısında, "Hükûmeti tek adam ya da otoriterlikle suçlayanların hepsi darağaçlarını kurmuş bile. Kutuplaştırmadan şikâyet edenler kutuplaştırmanın âlâsını yapıyorlar. Hukuk geldiğinde göreceksiniz diyorlar. Şu lafı en çok FETÖ’cüler kullanıyor: 'Bir gün hukuk size de lazım olacak.' Sürekli bir korkutma ve intikam isteği var. Tabii kimi neyle suçlayacaklar belli değil" ifadesini kullandı ve hükûmet cephesinin bu durumu iyi görmesi gerektiğini savundu.