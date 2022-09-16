Cem Küçük: Millet İttifakı adayı Kemal Bey olsun, tutarlı ve net biri

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Millet İttifakı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini savundu ve CHP liderinin "tutarlı ve net biri" olduğunu söyledi.

Küçük, yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adaylarının ekonomi, dış politika, iç politika hakkında ne diyeceklerini bilmiyoruz. Kemal Bey hariç elbette. CHP lideri net biri. Başkan olursa neler yapacağını kıvırmadan söylüyor. Çoğu düşüncesine katılmasam da söylemlerinin net olmasını olumlu buluyorum. 'Beşli çeteye hesap soracağım' diyor. 'Dış politikayı 180 derece değiştireceğim' diyor. 'Selahattin Demirtaş’ı, Osman Kavala’yı çıkaracağım' diyor. Hiç kıvırmıyor Kemal Bey. Aklına geleni söylüyor.

Helalleşme diyor, ifade özgürlüğü geniş olacak diyor... Yapar mı, sanmıyorum. En azından söylüyor. Ben bu bakımdan Millet İttifakı adayı Kemal Bey olsun diyorum. 'Sen Tayyip Erdoğan kazansın diye Kemal Kılıçdaroğlu’nu istiyorsun' diyorlar. Ben uzun zamandır "Sayın Erdoğan kazanacak" diyorum."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Erdoğan'ın benzeri" ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı "Bir bilinmeyen" olarak nitelendiren Küçük, "Bilinmedik bir adaydan ziyade bilindik adayı tercih ederim. O yüzden sürpriz olmasından ziyade net bir aday olsun. Kemal Bey bu bakımdan daha tutarlı ve gerçekçi biri" yorumunu yaptı.