Cem Küçük Erdoğan'ı üstüne basa basa uyardı: Umutsuz bir yazı yazdı

Cem Küçük, bugünkü yazısında ekonomi hakkında iktidara ve iktidara yakın medyaya uyarıda bulundu.

Küçük, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomideki sıkıntılar devam ediyor. Temmuzda asgari ücret artışı iyi oldu ama temel sıkıntılar devam ediyor.

Bir kere temmuzda marketler hemen zamları yapıştırdı. En basit yemek bile ciddi rakamlara gelmiş. Ev araba fiyatları uçmuş durumda. Kirayı söylemiyorum bile. O yüzden AK Parti hükümeti ucuz konut için girişimlere başladı.

Yaz aylarında sebze meyve fiyatları özellikle Anadolu’da daha makul. Kış aylarına girince durum nasıl olacak hep beraber göreceğiz.

Döviz 18 TL’ye dayandı. Türkiye’de enflasyonun bir kısmı dövizin yüksek olmasından kaynaklı. Döviz tekrar artarsa enerji ve dolayısıyla her şey zamlanır.

'Hiçbir parti seçimi çantada keklik görmemeli'

Artık son düzlükteyiz. Hiçbir parti seçimi çantada keklik görmemeli. Kışın tekrar zam furyası olursa hükümet için daha sıkıntılı zamanlar başlayacak demektir.

Bu arada Sayın Cumhurbaşkanı cumartesi günü orduda fındık fiyatlarını açıkladı. Beklenti 60 TL civarındaydı. Çünkü maliyet 45 TL. 54 kötü değil ama 60 olsa daha iyiydi. Çay fiyatlarından memnundu Karadeniz halkı ama fındık istedikleri gibi olmadı.

Dış politika, terör, uluslararası ilişkiler gibi konularda hükümet başarılı ama ekonomi hâlâ soru işareti. Allah’tan hiçbir şey söylemeyen muhalefet var da hükümeti çok sıkıştıramıyorlar.

Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan’ı destekleyen hükümet medyasının ekonomiyle ilgili uyarıları daha çok yapması lazım. Her akşam ekranlarda hiç riske girmeden en konforlu alan olan dış politika ve uluslararası ilişkileri yorumlamak bir yere kadar iyi ama halkın ekonomi diye de bir gündemi var.

Sürekli CHP, İYİ Parti, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş eleştirmek de bir başka konforlu alan. Tamam bu isimleri de eleştirin ama ekonomiyi de eleştirin. Daha çok uyarıda bulunun. Bu, kötü bir şey değil..."