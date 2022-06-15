Cem Küçük: Benzin fiyatlarını düşürmek için bir formül söyleyin, hükümet de yapsın

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, muhalif ekonomistlerin "palavra sıktığını" savunurken, "Türkiye borçlarını ödeyemiyormuş!' Bunu diyenler istiyor ki, Türkiye konkordato ilan etsin. Yani ekonomisi teknik olarak iflas etsin... Türkiye bütün borçlarını ödüyor. İç borçlarını da dış borçlarını da. 'Efendim, Türkiye yakında iflas edecek!' Türkiye’de yüksek hayat pahalılığı var. Ama ülke iflas etmez. Bunu diyenler temennilerini söylüyorlar" yorumunu yaptı.

Küçük, bugünkü yazısında "Üretim var. İhracat iyi. Evet, maliyetler pahalı. Marketler pahalı. Ev kiraları yüksek. Zaten bu yüksek hayat pahalılığı giderildiğinde sıkıntıların çoğu giderilmiş olur... Kimse hayat pahalılığını inkâr etmiyor ama iyi olan parametreler de var. Bunları söyleyince her şey iyidir demiyorsunuz" dedi.

Küçük, muhalif ekonomistlere ve partilere şöyle seslendi:

"Malum enerji maliyetleri yüksek. Benzin, elektrik can yakıyor. 2021’de 55 milyar dolar ödedik. Bu sene 80 milyar dolar ödeyeceğiz. Benzin fiyatlarını düşürmek için bir formül söyleyin! Hükûmete iletelim, onlar da yapsın. Gerçekten enerji maliyetlerini düşürmek için net öneriniz nedir? Varsa söyleyin!

Ben biliyorum ki, tek bir öneriniz bile yok. Sadece şikâyet. Dünyada olan biteni hepsi biliyor ama gerçekleri söylemek işlerine gelmiyor. O yüzden inandırıcı değiller ve millet de onlara iktidar vermiyor..."