Cem Gürdeniz hakkında karar

Ankara’da bir tarikat merkezinde askeri üniformasının üzerine giydiği cübbe ve sarıkla görüntülenen Tuğamiral Mehmet Sarı, Amiral Cem Gürdeniz hakkında, Sözcü gazetesinde çıkan röportajı üzerine “hakaret, iftira, inanç hürriyetinin kullanılmasını engelleme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddialarıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Cumhuriyet Savcısı kararında, ‘somut olaydaki ifadelerin ağır eleştiri mahiyetinde olduğu ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden’ suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirtti.

“Bir gazeteye röportaj vermekten ibaret olan eylemde cebir ve tehdit unsurlarının bulunmadığından” kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Cem Gürdeniz ne demişti

Cem Gürdeniz, şikayete konu olan 21 Nisan 2021 tarihli Aytunç Erkin tarafından kaleme alınan “Mavi Vatan’a kelepçe tutmadı” başlıklı röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kutsal üniforma üzerine sarık takarak dolasan, makam aracıyla çekinmeden tekkeye giden bir amiralin varlığından rahatsız olmamak mümkün mü? Ömrünü̈ bahriyeye adamış̧, o kutsal ocaktan mezun olmuş̧ kişileri rahatsız etmez mi? Unutmayın ki, 15 Temmuz gecesi Türk bahriyesinin 55 amiralinin 33’ü sarıklıydı. Ve devlete hücum ettiler. Buradan ders çıkarmayalım mı?”