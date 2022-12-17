Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmayacak

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 13 yıl geçti. Cezaevinde 8 yıl önce intihar ettiği iddia edilen katil Cem Garipoğlu'nun ölmediğini, "kaçırıldığını" öne süren Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut suç duyurusunda bulunmuştu. Baba Karabulut, Garipoğlu’nun mezarının açılmasını talep etmişti.

Sabah'tan Gül Kireklo'nun haberine göre Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu kararla Garipoğlu'nun mezarının açılmayacağı belirtildi.

Suç duyurusunun reddedilmesiyle ilgili baba Karabulut "Avukatımız elinden geleni yaptı. Ama bu derin şüphe hala içimde. Cesedini görseydim ikna olurdum. Ama olay tarihinde sadece fotoğraflarını gösterdikleri için bu şüphem dinmiyor. Mücadelemizi verdik, vereceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Türkiye'yi sarsan Münevver karabulut cinayeti 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından gerçekleştirildi. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cesedini parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine atmıştı. Cinayetten sonra 197 gün bulunamadı. Teslim olduktan sonra da yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nu en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırdı. 10 Ekim 2014’te tek başına kaldığı koğuşta cesedi bulundu. Garipoğlu’nun intihar ettiği kaydedildi.