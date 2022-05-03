Cem Adrian da Kürtçe yazıya el hareketi yapan öğretmenlere tepki gösterdi

Sosyal medyada paylaşılan 4 öğretmenin fotoğrafı büyük tepki topladı. Şarkıcı Cem Adrian da tepki gösterdi.

Haber Merkezi

4 öğretmen Erzurum'un Karayazı ilçesinin girişindeki Türkçe ve Kürtçe "Hoş geldiniz" yazan tabela önünde fotoğraf çektirdi. Öğretmenler fotoğrafta el hareketleriyle poz verdi. 

Öğretmenlerin Kürtçe yazı için yaptığı bu paylaşım ünlülerden siyasilere, birçok kişinin tepkisine neden oldu.

Tabelanın fotoğrafını paylaşan Şarkıcı Cem Adrian, “Ya da welcome… Dünya hepimizin” dedi.

Eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ise “Hakaret ve nefret söylemi ifade özgürlüğü değildir. Biz öğretmenlerimize anadile saygıyı öğretemediysek onlar çocuklarımıza ne öğretecek” ifadelerini kullandı.

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