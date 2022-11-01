Çelik: Kılıçdaroğlu Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye’de metamfetamine göz yumulduğu açıklamasına yanıt verdi.

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de cari açığın kapatılması için uyuşturucu ticareti yapıldığı gibisinden belki de Türk siyasi hayatının en vahim ve utanç verici açıklamalarından birine imza attığını görüyoruz" diyen Çelik, "Polis ve jandarma teşkilatımıza dönük olarak bu onurlu teşkilatlarımızın uyuşturucu ticareti yaptığından ya da göz yumduğundan bahsetmek başlı başına utanç verici bir ifitiradır. Söyleyen kişinin alnına bu ifitira ömrü boyunca yapışacaktır" ifadesini kullandı.