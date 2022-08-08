Çelebi'nin eşi AKP'nin kaldırdığı TC ibaresini isminin önüne koymuş

Ergenekon kumpas davasında tutuklanan ve 41 ay cezaevinde kalan Teğmen Mehmet Ali Çelebi, CHP'den milletvekili olmuş, ardından partisinden istifa ederek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katılmıştı.

Dün attığı tweetlerin ardından AKP'ye katılacağı belirtilen Çelebi'nin cezaevinde kaldığı sırada evlendiği Kezban Merey Çelebi'nin ankara.academia.edu sitesinde profiline AKP'nin devlet kurumlarından kaldırdığı 'TC' ibaresini isminin başına koyduğu görüldü.

Hemşire olan Kezban Merey Çelebi'nin coğrafya üzerine mastır, sağlık coğrafyası üzerine ise doktora yaptığı öğrenilirken "Tosya ilçesinde coğrafi faktörlerin ortopedik engelli dağılımı üzerine etkisi" başlıklı tezi de bulunuyor.