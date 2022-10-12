Çelebi'nin AKP'ye transfer tartışması: 'Alevi açılımı için 9 vekil daha bulacaklar'

Gazeteci Barış Yarkadaş TV100'deki yazısında Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye transferinin arkasında AKP'nin Alevi açılımı' olduğunu öne sürerek şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız günlerde bir ‘Alevi Açılımı’ yaparak, 2008’de ilan ettikleri ancak daha sonra ise ‘unuttukları’ projeyi bu kez farklı bir çerçevede hayata geçirmek istiyor. En azından; seçime kadar bu projeyi sanki hayata geçirecekmiş gibi yapıyor…

AKP’de Alevi inancına sahip ‘tek’ milletvekili olan Çelebi’nin transferi de bu projenin bir ayağı…

‘AÇILIM’ SÜRECEK

Önceki gün Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programı için geldiğim Ankara’da siyaset kulislerini epey bir dolaştım.

AKP’ye yakın kaynaklarım, iktidar partisinin ‘Alevi Açılımı’nı sürdürmek ve Alevi inancına sahip yurttaşlarımızdan oy alabilmek için yeni adımlar atabileceğini aktardı.

Bir kaynağım, bu adımlardan birinin ise 2023 seçimlerinde Alevi inancına sahip en az 10 milletvekili adayının AKP listelerinde yer alması olduğunu söyledi.

Demek ki; Alevi inancına sahip bir aileden gelen Çelebi’nin AKP’ye katılmasıyla birlikte, iktidar partisinin 9 vekil adayına daha ihtiyacı var…

Bakalım bu 9 kişi kim olacak ve AKP adayı olmaları halinde hangi söylemleri dile getirecekler?"