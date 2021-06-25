Çekya'da kasırga: Çok sayıda yaralı var

Çek Devlet Televizyonu'nun Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na dayandırdığı habere göre, Perşembe günü Çekya'nın güneydoğusunu vuran güçlü kasırga en az bir kişinin ölümüne ve yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Perşembe günü, kasırga yedi köyü ve Avusturya ve Slovakya sınırına yakın Hodonin kasabasını vurdu. Yetkililer ilk belirlemelerde can kaybı olmadığını ve yaklaşık 150 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kasırganın arkasında bıraktığı iz

Hodonin'deki bir hastanenin yöneticisi Çek Televizyonuna verdiği demeçte, "Güney Moravya Bölgesi'ndeki kasırga en az bir can aldı" dedi. Bazı kişilerin evlerinin enkazı altında kaldığı bildiriliyor.

Felaketin ayrıca yaklaşık 120.000 haneyi elektriksiz bıraktığı ve Prag-Bratislava otoyolunda büyük trafik sıkışıklığına neden olduğu bildirildi.

Çek ordusunun yanı sıra Çek, Avusturya ve Slovak sağlık ekipleri ve itfaiyecilerin de katıldığı arama kurtarma operasyonu sürüyor.