Çekya’da Halide Edip Adıvar tablosu sergilendi

Çekya’nın Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı dolayısıyla Çekya Senatosu’nun himayesinde, Çekya’nın başkenti Prag’daki Waldstein Bahçesi sergi salonunda düzenlenen Alfons Mucha özel koleksiyonu sergisinde, Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği’nin girişimleriyle ressam Alfons Mucha’nın yaptığı yağlı boya Halide Edip Adıvar tablosu ilk kez sergilendi.

Sergide Adıvar’ın yağlı boya tablosunun yanı sıra bizzat Alfons Mucha’nın çektiği Halide Edip fotoğrafı ve kara kalem taslak çizimi de bulunuyor.

Tablonun yeri uzun süre bulunamadı

Uzun süredir yeri tespit edilemeyen ressam Alfons Mucha’nın Halide Edip Adıvar tablosu, Prag’da yaşayan bir Türk tarih araştırmacısı tarafından ortaya çıktı. Halide Edip Adıvar portresi daha sonra Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği girişimleri ile Mucha Vakfı yöneticileriyle iletişime geçilerek, Alfons Mucha özel koleksiyonu sergisine dahil edildi.

Halide Edip Adıvar’ın eşi Adnan Adıvar ile birlikte ABD’li işadamı Charles Richard Crane’nin aracılığı ile dünyaca ünlü Çek ressam Alfons Mucha’nın daveti üzerine 1925 senesinde Prag’a gittiği öğrenildi. Adıvar çiftinin, ressam Alfons Mucha ile dünyadaki siyasi gelişmeler, edebiyat ve sanat üzerine fikir alışverişinde bulunduğu ve Mucha’nın Adıvar’ın fikirlerinden etkilenmesi üzerine, Adıvar’ın bir yağlı boya tablosunu yapmak istediği kaydedildi.

Çek ressam Mucha’nın önce Adıvar’ın fotoğrafını çektiği 3 sene sonra ise 135x 81 santimetre ölçülerinde yağlı boya tablosunu yaptığı öğrenildi.(İHA)