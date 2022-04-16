Çekya: Rusya'nın notasını dikkate almayacağız

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Rusya'nın "Sovyet menşeli silahların üçüncü ülkelere sağlanmasının kabul edilemezliğine" ilişkin diplomatik notasını dikkate almayacaklarını belirtti.

Sputnik'in ÇTK haber ajansından aktardığına göre Lipavsky, "Çekya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın izni olmadan Sovyet menşeli silahların üçüncü ülkelere sağlanamayacağına dair diplomatik notasını aldı. Dış İşleri Bakanlığı buna bir tepki vermedi ve vermeyecek. Bunun bir saşmalık olduğunu düşünüyoruz. İlgili belgede silahların yeniden ihraç edilemeyeceğine dair madde bulunmuyor. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya desteğimizi sona erdirmemiz için söylediği yalanların başka bir yoludur" ifadelerini kullandı.

24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısının başlamasından itibaren Çekya hükümeti, Ukrayna’ya askeri yardım kapsamında ordu envanterinde bulunan T-72 tanklarının yanı sıra Sovyet ve Çekoslovak menşeli çok sayıda askeri teçhizat gönderdi.