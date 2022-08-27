Çekya parlamentosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Çek parlamentosunun alt meclisi Temsilciler Meclisi bugün İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı.

Parlamento basın servisine göre, oylamaya katılan 151 milletvekilinden 135'i İsveç'in NATO'ya girmesi destekledi. Finlandiya için yapılan oylamadaysa 152 milletvekilinden 134'ü ülkenin bloğa katılımını destekledi. Parlamentonun üst kanadı Senato iki ülkenin bloğa daha önce katılmasını onaylamıştı.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin parlamento tarafından onaylanan belgeleri Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman daha önce imzalamıştı.