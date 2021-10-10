Prag Merkez Askeri Hastanesi Sözcüsü, Çekya Cumhurbaşkanı Miloš Zeman'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Zeman'ın durumuna ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.
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soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Çekya Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı
Çekya Cumhurbaşkanı Miloš Zeman hastaneye kaldırıldı
Haber Merkezi
Prag Merkez Askeri Hastanesi Sözcüsü, Çekya Cumhurbaşkanı Miloš Zeman'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Zeman'ın durumuna ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.