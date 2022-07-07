Çekmeköy ve Maltepe'nin ardından Kartal'daki askeri alan da imara açıldı

Çekmeköy ve Maltepe'deki askeri alanların ranta açılmasına tepkiler sürerken; bölgedeki bir başka askeri alan da imara açıldı.

BirGün'den Uğur Şahin'in haberine göre, son olarak İstanbul'un Kartal ilçesi Soğanlık Mahallesi’ndeki 2 bin 701 metrekarelik alan imara açıldı.

Soğanlık Metrosu’na 500 metre uzaklıkta bulunan, Hazine mülkiyetindeki alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’yla Milli Savunma Bakanlığı arasındaki protokolle bakanlıktan alındı. Milli Savunma Bakanlığı’nın ihtiyacı bulunmadığından alanın protokole konu edildiği bildirildi. Ardından da bölge dönüşüm uygulamalarında değerlendirilmek için ‘rezerv yapı alanı’ olarak belirlendi. Alanın tahsisi de Milli Savunma Bakanlığı’ndan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü’ne geçti.

Ulaşılabilir lokasyon

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı ve bugün askıya çıkartılan imar planıyla alan, imara açıldı. Plan açıklama raporunda yer alan bilgilere göre, planlama "kentin ihtiyaçları ve ekonomik şartlar" gözetilerek yapıldı. Alanın D-100 Karayolu’nun hemen kuzeyinde yer aldığı ve "ulaşılabilir lokasyon" olduğu söylenen planda, bölgenin otopark alanı olarak kullanıldığı kaydedildi. Planda, alanın çevresinde merkezi iş alanları, ofisler ve ticari rekreasyon alanlarının yer aldığına vurgu yapıldı.

Ticaret ve konut alanı

Plan değişikliğiyle birlikte arazinin bin 834 metrekaresi “ticaret ve konut”, 867 metrekaresi ise “park alanı” haline getirildi. İmar planının ardından araziye zemin artı beş katlık 13 konut inşa edilebilecek.