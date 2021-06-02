Çekindiği için söyleyemedi, milletvekili oldu: Türkiye'den 'ibretlik' bir vekillik hikayesi

2018'de Sakarya'dan milletvekili seçildi. Üç yıldır vekillik koltuğunda oturuyor ama vekililiğe ilişkin "ilk günden yapamayacağımı anladım" diyor.

"O zaman neden aday oldun?" sorusuna yanıtı ise "Erdoğan'a yapamayacağımı söylemeye çekindim" diyerek veriyor.

Armağan Çağlayan'ın "Dur Bi Dinle" adlı Youtube programına konuk olan Kenan Sofuoğlu, Türkiye'de milletvekili olma hikayesinin çarpıcı bir örneğini anlattı.

Erdoğan 'yarışları bırakacaksın' dedi

Erdoğan'ı görmek için 2018 yılındaki Sakarya kongresine gittiğini, o dönem AKP ile hiçbir ilgisi olmadığını, sadece Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyen Sofuoğlu, Erdoğan'ın bu ziyarette kendisine "annen yarışlar dolayısıyla korkuyormuş, bilgisi bana geldi, yarışları bırakacaksın, söz istiyorum" dediğini aktardı.

Sofuoğlu, Erdoğan'ın bu talebi sonrası yakın ilişkisi olduğunu, "abi" dediğini söylediği Berat Albayrak'ı aradığını "abi sözleşmeler var, bırakıyorum, gelmiyorum diyemem" dediğini, Albayrak'ın "tamam ben hallederim" dediğini aktardı.

Sofuoğlu, daha sonra kendisini arayan Berat Albayrak'ın "bırakman gerekiyor Kenan" dediğini söyledi.

Erdoğan'ın kendisine, sporcusuna sahip çıktığını söyleyen Sofuoğlu, Fransa'da belini kırdığı kaza sonrası Erdoğan'ın aradığını, uçak göndererek aldırdığını, kendisine hep sahip çıktığını söyledi.

Kenan Sofuoğlu, bu talep sonrası tüm anlaşmalarını sonlandırdığını ve sporu zirvedeyken bıraktığını söyledi.

Navigasyonla parti binasını buldum

Çok iyi paralar kazanırken bu işi bıraktığını, sporcu yetiştirmeye başlayacağını düşündüğü sırada Erdoğan'ın talebiyle vekil adaylığının gündeme geldiğini ifade eden Sofuoğlu, Erdoğan'ın kendisini aradığı akşam adaylığının da açıklandığını söyledi.

Sofuoğlu, ertesi gün AKP il başkanlığı binasında aday tanıtım toplantısı olduğunu, partiye ilk kez o gün gittiğini, parti binasını navigasyon cihazıyla bulduğunu açıkladı.

Seçim çalışmalarının ikinci günü 'ben bu işi yapamam' dedim

Sofuoğlu, seçim çalışmalarının ikinci günü bu işin kendisine uygun olmadığını, "ben bu işi yapmayacağım" dediğini, Erdoğan'a "özür diliyorum, beni listenizden çıkarın" demeye karar verdiğini ancak bir türlü cesaret edemediğini söyledi.

Halktan gelen taleplere yanıt veremediğini, paraşütle bir dünyaya girdiğini söyleyen Sofuoğlu, "Sakarya mitinginde Berat abiyi gördüm, 'bu işi yapamayacağım, çok zorlanıyorum, izin isteyeceğim, ne dersin?' dedim. 'Eğer üzmek istiyorsan biraz sonra çıkınca git söyle' dedi. 'Eğer onu üzmek istiyorsan, böyle bir süreçte sana bir emanet verecek, git söyle' dedi. Ben bunu nasıl söyleyebilirim o saaten sonra, ok yaydan çıktı, ben vekil adayı oldum" diyerek vekillik sürecini anlattı.

Sofuoğlu, milletvekili olmaya çalıştığını ancak kendisini orada görmediğini, vekilliği de beceremediğini ifade etti.