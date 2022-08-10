Çekiçli saldırının sebebi belli oldu: Gericiler hedef göstermiş

İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'ne 7 Ağustos günü saat 21.30 sularında medyana gelen çekiçli bir saldırıda hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar görmüş ve saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etmişti. Yakalanan saldırgan polise teslim edilirken, saldırıya dair bazı ayrıntılar sosyal medyada gündem oldu.

1458 yılında yapıldığı belirten tarihi mekan, zaman içinde çeşitli dönemlerde kimi onarımlardan da geçerek bugünkü halini almıştı. Bu değişimlerden birisi de çekiçli saldırganın hedef aldığı çini motifleri ve hacet penceresindeki tasvirlerdi.

1. Ahmet döneminde eklenen hacet penceresi ve çini işlemeler ise bundan yaklaşık 1 yıl önce hedef gösterilmiş ve çinilerde yer alan tasvirler için "şeytanın simgesi" benzetmeleri yapılmıştı. İşlemeli kanatlı Rumi olarak tarif edilen şekiller için daha önce sosyal medya paylaşımlarında ortadan kaldırılması için çağrıda bulunulmuş.

İyi ki sahada bunlarla karşılaşmıyoruz 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/kuTvu8V8Rh — Tasvir Sanatları (@tasvirsanatlari) November 17, 2021

Saldırganın motifi hedef aldığı görülürken 1. Ahmet döneminde yapılan yaklaşık 400 yıllık çinilere çekiçle saldırdığı kameralara şu şekilde yansıdı:

Eyüp Sultan Türbesinin kadim çinilerini çekiçle kıran kültürel miras düşmanının görüntüleri



Televizyon programında rumi motif üzerinden şeytan arandı. Türbenin gelenekli motifleri şeytana benzetilip adres gösterildi ve sonuç çok acı kaybettiğimiz hepimizin ortak değeriydi. pic.twitter.com/gyKVGwYWou — Tasvir Sanatları (@tasvirsanatlari) August 9, 2022

Yaşanan saldırıdan sonra motifler kontrol edilirken olay birçok yurttaş tarafından tepkiyle karşılandı.

Görselin sol tarafında yer alan işlemeli kanatlı Rumi motifi sağ tarafta görüldüğü haliyle tahrip edildi.