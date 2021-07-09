Cebeci Stadyumu yıkımının ruhsatı için yürütmeyi durdurma çıktı

Ankara'da Cebeci Stadyumu'nun yıkımına karşı Ankara 11. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.
Konuya ilişkin karar Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
An itibari ile cebeci stadyumunun yıkımının ruhsatı için yürütmeyi durdurma geldi.Yıkıma devam eden sorumluluğunu alır. Yıkımı durdurun pic.twitter.com/krCRn3fKvF— Tezcan KARAKUŞ CANDAN @tezcandan (@tezcandan) July 8, 2021
Söz konusu stadın "Millet Bahçesi" yapımı için yıkımı başlatılmıştı.