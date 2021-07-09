Cebeci Stadyumu yıkımının ruhsatı için yürütmeyi durdurma çıktı

Cebeci Stadyumu'nun yıkımının durdurulması için karar çıktı.

Haber Merkezi

Ankara'da Cebeci Stadyumu'nun yıkımına karşı Ankara 11. İdare Mahkemesi'nden yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Konuya ilişkin karar Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.

Söz konusu stadın "Millet Bahçesi" yapımı için yıkımı başlatılmıştı.

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Millet Bahçesi yıkımı: Cebeci İnönü Stadyumu yıkılıyor