CDU'nun Hitler aşkı hortladı: Ernst Thälmann'ın heykelini hedef aldılar

Son seçimlerde iktidarı kaybeden Almanya'nın en büyük 2. partisi konumunda olan Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatını komünizm düşmanlığı fırsatına çevirmeye çalışıyor.
Bir CDU üyesi, Almanya Komünist Partisi'nin Hitler faşizmi tarafından toplama kampında katledilen lideri Ernst Thälmann'ın Berlin Pankow’daki heykelinin kaldırılmasını istedi.
Heykelin eritilmesini isteyen CDU Pankow Bölge Meclisi üyesi David Paul, elde edilen gelirin Ukrayna'ya iletilmesini talep etti.
Berlin'deki Thalman heykeli, Ukraynalı bir sanatçı tarafından yapılmıştı.